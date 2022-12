“Un figlio quando lo fate?” | “Io alla tua età ero già sposata | tu che cosa aspetti? che lavoro hai detto che fai?” Sono esempi come tanti di domande scomode che rischiano di guastare il buonumore di chi deve imbastire una risposta Ecco allora un piccolo vademecum per non farsi cogliere impreparati e continuare a sorridere

Leggi su iodonna

(Di sabato 24 dicembre 2022) Anche nella famiglia più solare ed affiatata del mondo, a Natale è impossibile evitare il fuoco incrociato delledei parenti. Spesso motivate da sana curiosità, altrettanto spesso causa di grande ansia per chi le riceve.che vengono poste in buona fede ma davvero indigeste, tra una lasagna e uno zampone, per chiaccomodare una. Pranzo di Natale con i suoceri: 7 dritte per gestire i conflitti e preservare il benessere mentale guarda le foto Leggi ...