Pechino Express | la rivelazione di concorrente della scorsa edizione | Sono dei mostri

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di sabato 24 dicembre 2022) Cosa c'è dietro la messa in onda di? A raccontarlo è Aurora Leone che ha rivelato un retroscena sul programma. Tra le protagonistedic'è Aurora Leone, attrice e influencer che solo qualche settimana fa ha debuttato a teatro tra applausi dei colleghi esua amatissima The Jackal. La Leone lo scorso anno ha partecipato con Gianluca Fru afacendo divertire moltissimo il pubblico a casa e affrontando molte sfide. In occasione di una recente intervista pubblicata sui social l'ex viaggiatrice ha rivelato cosa succede dietro la telecamera durante gli spostamenti dei concorrenti. Quest'annoesordirà ...