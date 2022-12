Gabriel Garko si ritira da Ballando con le Stelle | l' annuncio in diretta

Libero Magazine

Uno dei grandi protagonisti della finale di Ballando con le Stelle è sicuramente stato. L'attore, infortunatosi alla spalla qualche puntata fa, ha preferito ritirarsi.era uno dei preferiti dal pubblico. Ballando, la finale. Iva Zanicchi sbotta: 'Tanti mi hanno ...Ballando,lascia a poche ore dalla finale: l'infortunio decisivo Ballando, Milly Carlucci: 'Tutti contro Selvaggia, ma non è come sembra. Montesano ci ha dato tanto' Selvaggia Lucarelli,... Gabriel Garko costretto a ritirarsi appena prima della finale Milly Carlucci sfiora il pianto in diretta: "Ci ha lasciato Alessandro" Sta andando in onda la finale di Ballando con le stelle, oggi venerdì 23 dicembre, ...Tutto come previsto. Alla finale di Ballando con le stelle Gabriel Garko non parteciperà. Si è ritirato. Dopo l’infortunio alla mano destra, ora la gamba. Un dolore troppo ...