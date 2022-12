Firenze | tramvia | linea Fortezza – San Marco Nardella incontra l’azienda e le imprese per verifica programma lavori

Met

Un incontro per fare il punto sulla realizzazione della linea tranviaria Fortezza - San Marco. La riunione convocata ieri dal sindaco Dario Nardella ha visto la partecipazione oltre che dell'assessore ...Dal 9 gennaio inizia la realizzazione della sede tranviaria in via ... MET - Firenze. Tramvia, dopo Natale si amplia il cantiere al centro di ... Durante l'incontro i responsabili dell'impresa hanno comunicato che dal 9 gennaio in via Cavour inizierà la realizzazione della sede tranviaria vera e propria ...Incontro del sindaco con i responsabili di Tram Spa. Il punto sulla linea Fortezza-San Marco Un incontro per fare il punto sulla realizzazione della linea tranviaria Fortezza-San Marco. La riunione co ...