Femminicidio | 29enne uccisa a Trapani Fermato il marito

(Di sabato 24 dicembre 2022) La vittima si chiamava Maria Amatuzzo di 29 anni. Il delitto è avvenuto nella sua abitazione, in via Cassiopea.

Nuovo caso diin Sicilia. La vittima è laMaria Amatuzzo uccisa al coltellate nella sua abitazione a Marinella di Selinunte , frazione marinara di Castelvetrano , nel Trapanese . Ad ucciderla ...Ennesimo caso diin Sicilia. Maria Amatuzzo, 29 anni, è stata uccisa dal marito. Il tragico delitto a ... L'uomo, Ernesto Favara, 63 anni, ha ucciso la mogliein casa. Al momento non ... Ancora femminicidi, una 29enne uccisa dal marito nel Trapanese L’ennesimo femminicidio, commesso alla vigilia di Natale. La donna e’ stata colpita da un’arma da taglio, a quanto pare un grosso coltello. Sul posto i soccorritori del 118 che non hanno potuto fare ...Nuovo caso di femminicidio in Sicilia. La vittima è la 29enne Maria Amatuzzo uccisa al coltellate nella sua abitazione a Marinella di Selinunte, frazione marinara di Castelvetrano, nel Trapanese. Ad u ...