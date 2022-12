Assisi Il Concerto di Natale a San Francesco in eurovisione

Leggi su laprimapagina

(Di sabato 24 dicembre 2022) Uno degli appuntamenti natalizi più attesi, non solo adè ildia San, giunto alla trentasettesima edizione. L’evento, registrato alle 11.15 di sabato scorso nella chiesa superiore della Basilica di San, sarà proposto domani nel giorno diinsu Rai1 dopo il messaggio Urbi et Orbi del Santo Padre. Il tradizionalenatalizio ha visto la partecipazione del mezzosoprano Katherine Jenkins con l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta dal Maestro David Giménez. Presenti tra gli altri il clarinettista Enrico Maria Baroni, il violinista Alessandro Milani, e il Coro Maghini diretto da Claudio Chiavazza. Ildiha come partner Rai e ...