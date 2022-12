Tabellino Empoli-Sassuolo 2-1 | amichevole 2022

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Termina 2-1 il match tra, matchin preparazione della ripresa della stagione nel 2023. La partita, disputata allo stadio Castellani, è stata decisa dalle reti di Satriano e Baldanzi, di Thorstvedt il gol ospite. Un buon successo dunque per l’, in vista del ritorno in campo a gennaio. Ecco ildel match:(4-3-2-1): Vicario; Stojanovic (78? Ebuehi), Ismajli (67? Cacace), Luperto, Parisi (67? De Winter); Akpa Akpro (62? Henderson), Marin (78? Fazzini), Grassi (67? Haas); Bajrami (78? Ekong), Pjaca (67? Baldanzi); Satriano. A disposizione: Perisan, Ujkani, Lammers, Guarino. Allenatore: Paolo Zanetti.(4-3-3): Consigli (C, 60? Pegolo); Toljan (60? Kyriakopoulos), Tressoldi (67? Romagna), Ayhan (46? Ferrari), ...

