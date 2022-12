Roma | rapimento a Ponte Milvio | un gruppo porta via un giovane da un locale «Costretto con la forza a salire su un’auto»

Repubblica Roma

... a, ed è uscito portando fuori a forza un ragazzo caricato su un auto per poi scappare. Alcuni testimoni avrebbero parlato di "" da parte del gruppo composto da 6/7 persone che ha fatto .... Un gruppo di persone è entrato in un noto locale in viale di Tor di Quinto, nella Capitale, ... Per i testimoni, ascoltati dai poliziotti di Ponte Milvio, è un "" quello avvenuto verso le ... Rapimento a Roma in un locale della movida a Ponte Milvio: nessuna notizia del ragazzo, ricerche in corso Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...