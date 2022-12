Operazione Osimhen | da Torino ci si interroga sull’inchiesta della Procura di Napoli

CalcioNapoli1926.it

... oggi fallito, ma soprattutto il Napoli che, con l'affarecon il Lille era inizialmente ...non sono emersi nuovi fattori che mettano in discussione la decisione presa dal giudice sull'...Il Napoli, per esempio, era stato messo sotto inchiesta per l'con il Lille e, quindi, non indagato nell'dei pm torinesi ( in teoria ci sarebbe su quell'un ... Clamorosa accusa di Tuttosport: “Dov’è finito il faldone sull’operazione Osimhen” La riapertura dell’inchiesta sportiva sulla Juve è un’ingiustizia, scrive il quotidiano Tuttosport. Che aggiunge ...La riapertura dell’inchiesta sportiva sulla Juve è un’ingiustizia, scrive il quotidiano Tuttosport. Che aggiunge ...