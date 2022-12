Nuoto | un gruppo azzurro a Livigno dal 1° al 28 gennaio

Tiscali

La presenza dei blocchi era, tra l'altro, diventata una necessità perché da quest'anno abbiamo gli agonisti delsportivo dei finanzieri modenesi che nele nelpinnato ci stanno ...... la Federazione ItalianaSalvamento, la Guardia Costiera di Loano. Il tradizionale tuffo di ... al più maturo e alla più matura, a chi indossa il costume più originale e alpiù numeroso. A ... Nuoto: Nazionale. Gruppo azzurro a Livigno per preparazione in altura Avezzano – Agonisti, nuoto sincronizzato, Propaganda e Mini master, sono i settori della società Pinguino Nuoto di Avezzano che, nei giorni scorsi, hanno partecipato alle manifestazioni sportive che s ...E’ in programma mercoledì 28 dicembre la 34^ edizione del Cimento Invernale di Nuoto di Loano, promosso dall’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano in collaborazione con il Consorz ...