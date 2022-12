Nigeria | rapito un altro sacerdote | è il terzo in 5 giorni L’appello | «Fermate questa piaga»

La Stampa

Inun altro prete cattolico, padre Mark Ojotu della diocesi cattolica di Otukpo, è statolungo Okpoga - Ojapo Road, nello Stato di Benue. Lo riferisce il direttore della fondazione ...Un nuovo rapimento di un sacerdote in, il terzo in 5 giorni. P. Mark Ojotu, cappellano dell'ospedale St. Mary, Okpoga, è statoieri pomeriggio, 22 dicembre, lungo la Okpoga - Ojapo Road, nello stato di Benue, informa un ... Nigeria, rapito il terzo sacerdote in 5 giorni. L'allarme della Chiesa: “È caccia all'uomo” Si continua a pregare in Nigeria per la liberazione di P. Christopher Ogide, il sacerdote della diocesi nigeriana di Umuahia, rapito il 17 dicembre scorso Si continua a pregare in Nigeria per la liber ...Proprio stamattina ho appreso che in Nigeria un altro sacerdote cattolico, Padre Mark Ojotu, della Diocesi cattolica di Otukpo, è stato rapito ieri pomeriggio lungo la Okpoga-Ojapo Road, nello Stato d ...