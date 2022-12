Mobilità Roma – Atac esce dal concordato preventivo | il sindaco Gualtieri | “Un risultato storico”

Leggi su italiasera

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Questa mattina in Campidoglio ildi, Roberto, con l’Assessore alla, Eugenio Patanè, e il Direttore Generale di, Alberto Zorzan, hanno annunciato l’uscita didalla procedura concordataria. Si tratta di unimportante per l’azienda e per tutta la città ottenuto grazie all’impegno della Giunta, dei Dipartimenti interessati e dell’Assemblea Capitolina attraverso un lavoro congiunto che ha permesso in poco più di un anno di recuperare quasi 180 milioni per permettere addi estinguere i debiti con i creditori chirografari, con un fabbisogno residuo, al 30 novembre 2022, di 117 milioni di euro. Si è lavorato su quattro voci di finanziamento: l’incasso dei crediti residui per 24 milioni verso ...