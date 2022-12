Manovra | dal Reddito di cittadinanza alle app per i diciottenni

(Di venerdì 23 dicembre 2022) - Il bonus cultura per i nati nel 2004 sarà di 500 euro per l'acquisto di libri, biglietti per teatri, cinema e concerti ma partirà solo nel 2024, nel 2023 invece resta in vigore il vecchio bonus ...

Sky Tg24

Il bonus che consentiva agli studenti 18enni di spendere 500 euro in cultura, dai libri a cinema e musei, è stato modificato nell'ultima bozza delladel governo.prossimo anno, arrivano ...... che ha così aggiunto materiale piuttosto scottante alle anticipazioni pubblicate ieriNew York ... reddito di cittadinanza e tutte le misure della primadel governo Meloni Una tecnologia di ... Manovra, dal Superbonus alle pensioni e lo smart working: le misure e cosa cambia Nuovi vincoli nel 2023 per i percettori del Reddito di cittadinanza. Dall'offerta non più congrua al diploma obbligatorio: ecco tutte le novità in arrivo.Il Governo pone la fiducia alla Camera sulla manovra di bilancio. La decisione è stata annunciata ai deputati dal ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani. La… Leggi ...