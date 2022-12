Il sì alla Manovra slitta ancora | Vigilia in Aula per i deputati

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Il governo ha posto la fiducia sul testo dellaeconomica nell'della Camera. Questa sera è atteso il voto, a cui seguiranno gli ordini del giorno e le mozioni. La maggioranza punta ad una nuova maratona notturna per arrivare al via libera finale nella mattina di domani, 24 dicembre, il giorno prima di Natale. Poi sarà la volta del Senato, dove la partita si chiuderà molto più velocemente, tra il 27 e 28, in modo da evitare lo spettro dell'esercizio provvisorio. I tempi stretti continuano a dettare l'agenda di questa sessione di bilancio. Dopo una nuova giornata scandita da numerosi stop in, il ritorno in Commissione, dispute animate tra maggioranza e opposizioni, nel tardo pomeriggio di ieri la commissione Bilancio di Montecitorio ha dato l'ok alle modifiche richieste dRagioneria di Stato. I ...

