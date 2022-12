Il Mondiale in Qatar della Francia visto attraverso il taccuino dell’assistente di Deschamps

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Guy Stéphan, assistente del commissario tecnico, Didier, ha svelato il contenuto del suoa Le Parisien. Ci sono tutte le annotazioni degli ultimi mesi in. Un documento per certi versi affascinante per comprendere gli umorinazionale francese durante la Coppa del Mondo. Stéphan lavora conda più di dieci anni. Annota ogni cosa quotidianamente. Ha iniziato a farlo già ad aprile, a molti mesi dall’inizio del. C’è di tutto, compresi gli infortuni dei giocatori convocati. Come quello di Nkunku, il 15 novembre. “In un’azione innocua, Christopher Nkunku fa una smorfia e lascia l’allenamento. La preoccupazione del personale medico non è alleviata dagli esami medici. Christopher, purtroppo, deve ...

Il Post

...giocati in Spagna rivelano che il problema alla caviglia che lo aveva limitato anche inè quasi superato; ora avrà quasi due settimane di tempo per ritrovare la condizione. Delusione...Commenta per primo Azzedine Ounahi è pronto a lasciare l'Angers. Sul giocatore marocchino protagonista nelinci sono Inter e Napoli, il giocatore nell'ultima intervista ha parlato anche del suo futuro: 'Sceglierò in base al miglior progetto sportivo, sarà un fattore fondamentale per ... Il Qatar ce l’ha fatta Il centrocampista marocchino Azzedine Ounahi, talento in mostra al fianco di Amrabat nell'ultimo Mondiale di Qatar 2022, sta raccogliendo numerosi interessamenti sul suo conto. Tra ...Il gol segnato da Richarlison in Brasile-Serbia è stato eletto come gol più bello dei Mondiali Qatar 2022. Nella rosa dei 10 gol candidati anche una delle perle di Kylian Mbappé. I Mondiali sono finit ...