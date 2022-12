fcinter1908

L'allenatore del Manchester City ha esaltato in conferenza stampa il giocatore belga che da otto anni sta facendo la storia del ...... nel match di giovedì sera all'Etihad è avanti la formazione di, proposta a 1,88 contro il 3,60 del tris degli uomini di Klopp. Fissato invece a 3,50 il segno 'X'.gioca il City in ... VIDEO / Guardiola: “Quando De Bruyne è arrabbiato diventa incredibile” Manchester City, contro il Liverpool Guardiola elogia Kevin De Bruyne: "Eccezionale, una leggenda per il club" ...L'allenatore del Manchester City ha esaltato in conferenza stampa il giocatore belga che dopo otto anni è entrato nella storia del club.