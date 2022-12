Gf Vip 7 | Francesco Chiofalo rivela dove si trova il tatuaggio col suo nome sul corpo di Antonella Fiordelisi

(Di venerdì 23 dicembre 2022)è tornato a parlare della relazione avuta con, concorrente del Grande Fratelli Vip 7. Nello specifico, ha spiegato il motivo che l’ha spinto a tatuarsi ildella sua ex fidanzata, recentemente sbarrato con una linea. Dopo la pubblicazione su Instagram del video che lo ritraeva nell’atto di coprire l’incisione, ha ricevuto tante domande dagli utenti del social. Ieriha risposto ad alcuni followers attraverso Instagram stories, spiegando innanzitutto com’era nata l’idea di tatuarsi ildellando che anche lei ha tatuato ildi: Ci tatuammo entrambi i nostri nomi durante il primo anno della nostra relazione…quando ...

Gf Vip 7, Francesco Chiofalo dedica un tatuaggio ad Antonella Fiordelisi Francesco Chiofalo ha rotto il silenzio sul tatuaggio che lui e Antonella Fiordelisi si erano fatti fare all'epoca della loro liaison.Antonella Fiordelisi, il suo ex fidanzato Francesco Chiofalo svela perché ha cancellato il tatuaggio e cosa c'entra Drusilla Gucci, il video.