(Di venerdì 23 dicembre 2022) Secondo quanto scrive Gianluca Disul suo sito, ilha avviato iper Azzedine, centrocampista dell’Angers e del Marocco. “Il Mondiale si sa, è una vetrina molte volte per chi sta cercando di emergere e tra questi c’è il centrocampista dell’Angers Azzedine. Il marocchino è finito nel mirino di tante squadre e tra queste c’è anche ilche ha avviato icon”.è stato uno dei protagonisti del Mondiale in Qatar e per questo motivo la valutazione del suo cartellino non è certo abbordabile. Discrive che il club francese chiede, per la sua cessione, tra i 20 e i 25 milioni di euro. Il prezzo è lievitato ...

IlNapolista

Adesso Ounahi ha attirato anche l'interesse del Napoli, come rivela Di: ' È uno degli ... ma ha già avviato icontatti con l'Angers per portare il giocatore in Italia. Ounahi, però, non ...... e per fissare questo viaggio a Kiev che vorrei fare neimesi del prossimo anno. E' uno dei ... AutoreBimbi Categoria Politica Di Marzio: primi contatti del Napoli con l'agente di Ounahi - ilNapolista Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...