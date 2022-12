L'HuffPost

...più alti e minori margini di manovra fiscali. Ciò richiede che il Mes e i suoi stretti interlocutori - Commissione europea e Bce - siano messi in grado di distinguere l'origine degli...Sono proprio loro, infatti, a garantire ialtrui, spesso ben al di sopra delle proprie ... dunque, intervenire tempestivamente laddove dovessero verificarsi, trascrizioni errate o ... "Debiti, squilibri, guerra. In Ucraina si decidono le regole future su commercio e finanza globale" Intervista a Emiliano Brancaccio, autore de "La guerra capitalista" (Mimesis). Il conflitto per imporre "un nuovo ordine" nelle relazioni ...Oggi la scadenza per i pagamenti. Secondo il ministro Giorgetti al 30 novembre erano state versati 2,7 miliardi. Ma per il 2022 ne erano attesi oltre 10.