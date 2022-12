Coronavirus | 798 morti +11% e 137 572 contagi -21 | 2% nell’ultima settimana

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Salgono a 798 ida Covid, secondo quanto riporta l’ultimo bollettinole della Protezione Civile e del ministero della Salute. La scorsaerano stati 719. Sul fronte dei decessi si registra un aumento dell’11%. Ancora in discesa, invece, i nuoviche nei sette giorni dal 16 al 22 dicembre raggiungono quota 137.599 con una variazione di -21,2% rispetto allaprecedente (174.652). Calano di nove unità le terapie intensive e anche i ricoveri che registrano una diminuzione di 686 persone. Il tasso di positività si attesta al 13,5% in calo del 2,5% rispetto all’ultima rilevazione (16%). I tamponi effettuati sono 1.019.362. La Protezione civile segnala, sul fronte dei vaccini, una variazione di -6,8% rispetto allaprecedente (1.093.207). Le ...

Open

Sempre negli ultimi 7 giorni ci sono statidecessi: +11%. Un dato che si conferma in crescita da alcune settimane. Ultimo dati giornalieri Sono 19.570 i test positivi alregistrati in ......dain Italia secondo l'ultimo bollettino settimanale diffuso oggi, 23 dicembre, dal ministero della Salute con i dati della settimana dal 16 al 22 dicembre Si registrano inoltre altri... Coronavirus, 798 morti (+11%) e 137.572 contagi (-21,2%) nell ... Secondo le rilevazioni di questa settimana sono in crescita dell’11% le vittime, mentre sono in calo i casi di positività, che registrano un -21,2% ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...