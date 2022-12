Concorso dirigenti scolastici | per docenti di ruolo con almeno 5 anni di servizio Valgono anche anni di precariato | ma solo se svolti nelle scuole statali

Orizzonte Scuola

Chissà quanti sapevano che la Provincia di Rieti cerca due, entrambi a tempo ... a quanto pare, l'Ente vuol tenersi ben stretti, visto che per trovare traccia delc'è bisogno di ...Nella Gazzetta Ufficiale del 22 dicembre è stato pubblicato il Regolamento delperscolastici. Si tratta del decreto 194 del 13 ottobre 2022 che entrerà in vigore il prossimo 6 gennaio. Il provvedimento contiene 19 articoli e un allegato (in pratica è la ... Concorso Dirigenti Scolastici: il Regolamento è pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Ecco i requisiti per partecipare e le prove da superare Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...RIETI - Un tempo si diceva che “c’è chi cerca lavoro, ma prega Dio di non trovarlo”. I reatini, si sa, sono maestri nell’arte di ribaltare i detti popolari e ...