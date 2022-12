(Di venerdì 23 dicembre 2022) (Adnkronos) – Milano, 23 dicembre 2022 – L’dellarappresenta per molti un grande passo, sia dal punto di vista economico che emotivo. È importante, quindi, conoscereleper rendere più semplice e agevole questo processo. Innanzitutto, bisogna considerare lerelative all’di un immobile. Oltre al prezzo di, infatti, ci sono diverseda affrontare, come: 1.l’onorario del notaio; 2.l’imposta catastale; 3.l’imposta di registro; 4.l’imposta ipotecaria. Questepossono variare in base alla regione in cui si acquista l’immobile e alla sua tipologia. È importante quindi fare una stima di quanto verrà a costare ...

Adnkronos

Il perfezionamento dell'dell'80% di Blampin è previsto entro lametà di gennaio 2023 subordinatamente al verificarsi delle condizioni sospensive previste dallo SPA. Entro lo stesso ...Adesso, ci sono due buone notizie che dobbiamo darvi: laè che il bonus occhiali è ...e a chi spetta questo nuovo sconto Il bonus occhiali non è altro che un contributo da 50 euro per l'... Acquisto Prima Casa: Agevolazioni, Spese - Tutte le Informazioni Utili È ormai iniziata la corsa agli ultimi acquisti dei regali di Natale! Quale migliore occasione per fornire consigli utili ed evitare che lo shopping intenso, finalizzato all’acquisto di doni per le per ...(Adnkronos) - Milano, 23 dicembre 2022 - L'acquisto della prima casa rappresenta per molti un grande passo, sia dal punto di vista economico che emotivo. È importante, quindi, conoscere tutte le infor ...