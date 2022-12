(Di giovedì 22 dicembre 2022) di Savino Balzano Dire che questo è un governo in linea con quello che l’ha preceduto (e lo si affermava con tono dispregiativo) ormai non basta più. In questo paese sta accadendo qualcosa di davvero importante e se non ce ne rendiamo subito conto sarà troppo tardi. Il limite dei governi tecnici (che comunque di guai sono riusciti a farne tantissimi, basti pensare ai disastri nel mondo del lavoro firmati da Elsa Fornero) era quello di non essere passati attraverso le elezioni. Il governo Meloni ha colmato tale vulnus è ha imbevuto di politicità il pilota automatico, l’agenda Draghi: meglio, io credo che questo governo sia l’utile idiota della tecnopolitica che lo ha sfruttato e lo frutta per legittimare le misure neoliberiste di lotta dall’alto verso il basso. Un capolavoro del male: misure evidentemente contrarie all’interesse nazionale, a quello dei molti, a quello della stragrande ...

Il Fatto Quotidiano

... allo stato attuale, ancora ricevibile entroin molte zone d'Italia , per cui potrete persino avere l'opportunità di acquistarlo ora, e di metterlo per tempol'albero di! Il ...'Il periodo diè il più iconico per aprire a New York, un sogno che si avvera e una grande ... per incontrare i gusti della clientela locale che potrà trovare un pezzo di Napolicasa e, ... Sotto Natale e con i numeri sulla povertà, quale momento migliore per picconare il reddito Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Sotto l’albero la “gift card” elettronica degli agricoltori per la spesa a km zero, cesti enogastromici in 4 case su 10. E’ anche un regalo solidale: l’abbonamento può essere destinato alle famiglie p ...