Regalo razzista Il campione sotto choc ' Una banana marcia in dono dai compagni'

Adnkronos

Sfogo del nazionale italiano di rugby Traoré: non ho dormito la notte 'Ci siamo scambiati pacchi anonimi. Molti hanno riso, che vergogna'. Poi le scuse. È l'ennesimo caso nello sport: da Dani Alves a .A denunciare l'episodio è stato lo stesso pilone della nazionale italiana: il classe '94, di origini guineane, ha pubblicato un duro post su Instagram sottolineando lo sfondodel... "Una banana per regalo", l'azzurro Traorè e il dono razzista. I compagni si scusano Sfogo del nazionale italiano di rugby Traoré: non ho dormito la notte "Ci siamo scambiati pacchi anonimi. Molti hanno riso, che vergogna". Poi le scuse. È l’ennesimo caso nello sport: da Dani Alves a ...Un episodio in casa Benetton Rugby ha scatenato le reazioni: il 'regalo' della banana marcia dei compagni, poi la riunione e le scuse ...