Raf | si aggiungono nuove date a La mia casa tour 2023 nei teatri

Leggi su spettacolo.eu

(Di giovedì 22 dicembre 2022)per La mia, i concerti in teatro di Raf, le info sui biglietti Siledi Sanremo (Teatro Ariston) e di Taranto (Teatro Orfeo) al calendario de La miadi Raf per un totale di 13 imperdibili concerti nei prestigiosi palchi deiitaliani: lanée arriverà a Sanremo, Udine, Bologna, Torino, Taranto, Bari, Roma, Milano, Firenze, Trento, Napoli, Padova e a Pescara. I biglietti saranno disponibili in prevendita dalle ore 16:00 di giovedì 22 dicembre sul Circuito Ticketone e nei punti vendita autorizzati, eccetto la data di Pescara, in prevendita solo su Ciaotickets. È stato un anno intenso per Raf, che ha messo a segno un ...