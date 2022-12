Pd | Bonaccini | ' vedo pulsioni a cambiamenti regressivi | li contrasterò o è la nostra fine' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Roma, 22 dic. (Adnkronos) - "Avverto, più per un ritorno alle casematte precedenti e non per una sintesi aggiornata sui mutamenti degli ultimi 15 anni. Le, sarebbe ladel Pd, ci porterebbe su binari minoritari. E' già successo altrove in Europa, il rischio c'è anche qui. Non evoco spettri ma provo a praticare ricette positive, per questo mi sono meso in gioco". Lo ha detto Stefanoall'incontro sul Pd al Nazareno.