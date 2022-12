Oscar 2023 | Nostalgia di Martone fuori dalla shortlist

RaiNews

Il 1° giugnosarà in sala Spider - Man: Across the Spider - Verse , sequel animato attesissimo di Spider - Man Un nuovo universo , il cartoon premiodi qualche anno fa: la Sony Pictures Animation ha ...... inclusi quindi l'attesissima The Last of Us (che esordirà il 15 gennaio) e la quarta stagione di True Detective , che avrà per protagonista il due volte PremioJodie Foster . Nel corso ... Oscar 2023: Alice Rohrwacher entra nella shortlist, Martone non ce la fa Black Panther: Wakanda Forever è annunciato come contendente nelle shortlist degli Oscar 2023 in cinque diverse categorie, in tutto sono 6 pre-nomination per i Marvel Studios."Drii Winter" era già stato premiato lo scorso febbraio alla Berlinale con una menzione speciale della giuria.