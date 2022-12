Oroscopo Gennaio | Gemelli

Leggi su lifeandpeople

21 maggio -21 giugno Venere, Marte e Giove a favore. Non è un cielo per statici, per pantofolai, per persone che si accontentano e non fanno il passo in più. L'anno nuovo vi vuole vivi, pulsanti, frizzanti, trasudate energia ed erotismo. Camminate, e lasciate una scia di ferormoni. Arriva la riscossa. Se chi desiderate vi snobba, se avete dovuto abbozzare e trattenervi adesso avete una verve che spacca le montagne. Difficile resistervi. Siete freschi e rigeneranti, sensuali e invitanti, simpatici e mai noiosi. È fortunato chi vi sta accanto, starvi vicino è come passare la giornata in una beauty farm, in un centro benessere degli dei.