Mattia Perin | scheda tecnica | vita privata e stipendio

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Il secondo portiere più affidabile d’Italia,, negli anni in bianconero ha sempre saputo ritagliarsi un ruolo di livello. Sicuro, diligente, presente. Se dovessimo descriverecon soli tre aggettivi sarebbero, probabilmente, questi. Il secondo portiere della Juventus è tra i migliori in Italia nel ruolo, e otterrebbe la titolarità pressoché ovunque. LaPresseOggi vi portiamo nel mondo del portiere bianconero per scoprire tutte le curiosità e i dettagli legati al suo ruolo e alla sua persona. Data e luogo di nascita Nato a Latina il 10 novembre del 1992,è cresciuto tra le giovanili della Pistoiese prima e quelle del Genoa poi. L’esordio in Serie A è arrivato prestissimo proprio con il Grifone, ma le prima stagione da protagonista è la 2012/13 con il Pescara, dopo un anno di ...

Footballnews24.it

Dunque, in difesa, davanti a, ci saranno Daniele Rugani, Alessandro Pio Riccio e Federico Gatti . Mentre sulla corsia di sinistra è aperto il ballottaggio tra Tommaso Barbieri e Marley ...... 0/0) Tiri liberi: 13 / 25 - Rimbalzi: 38 12 + 26 (Jacopo Vedovato 12) - Assist: 16 (Marco5) ... 0/3), Nicolo Isotta 4 (2/4, 0/1), Riccardo Rota 2 (1/1, 0/1), Matteo Morelli 0 (0/0, 0/0),... Juventus, il 2022 di Perin: professionalità e affidabilità per la Vecchia Signora Domani la Juventus affronterà il Rijeka, secondo match di questa inconsueta preparazione invernale. Rientrano i primi reduci dal Qatar ed alcuni infortunati.Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...