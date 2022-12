Interviste post partita a Volpe | Mian e Coach Cantagalli

Leggi su seriea24

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Cede sotto il fragoroso pubblico calabrese la Conad di Cantagalli che perde per 3-0 contro la capolista Vibo Valentia. Concluso il girone di andata Reggio non si qualifica per la Coppa Italia, ma pensa già al girone di ritorno. “Questo è il bello della Serie A: si pensa subito al prossimo match per ripartire. – commenta il centrale Nicolò– Per noi è importante partire bene per fare punti ed iniziare il girone di ritorno al massimo delle nostre forze. Non vediamo l’ora di provare a rifarci con Motta”. Riccardo, salito per Cantagalli come opo, ha provato ad aiutare la squadra cercando di ribaltare la situazione: “Sicuramente Vibo è una squadra di altissima qualità e si è visto anche nei minuti finali. È stata dura perché comunque loro riescono sempre a esprimere un gran gioco, soprattutto sulle fasi finali. Sicuramente ...