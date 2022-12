Immagine di una bambina con in mano un sacchetto di popcorn ha fatto impazzire tutto Internet

Leggi su it.newsner

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Ogni tanto nel mondo dell‘si pubblicano cose che dividono le persone a metà. A volte può essere una serie di notizie controverse, a volte un indovinello da capogiro a cui le persone non possono rispondere. E, a volte, può essere un’illusione ottica. Conosciamo tutti il ??caos che una buona illusione può causare ai nostri occhi. Persone diverse vedono cose diverse, alcune persone non vedono proprio niente. Bene, pensiamo di aver trovato un’illusione che farà grattare la testa a moltissime persone. Si tratta di un’di una ragazzina in piedi in un parco con un bel fermaglio tra i capelli e una sciarpa avvolta intorno al collo. Solo… nonè come sembra. Almeno non in prima istanza. Girl holdingbag.Posted by Design You Trust on Monday, November 25, 2019 Perché le gambe di quella ...