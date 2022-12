Il TENAA certifica OnePlus 11 e ci conferma le sue caratteristiche

HDblog

Nei giorni passati all'ente cinese chegli apparecchi con connettività di rete, il, è stato consegnato Galaxy S23 Ultra . Lo smartphone è stato esaminato dei tecnici e al termine delle operazioni di routine ha ricevuto l'...Ricordiamo che per esempio ilnon elenca mai il modello di chip a bordo dei dispositivi che, ma in questo caso la società taiwanese ha già detto che ci sarà lo Snapdragon 8 Plus Gen 1 ... OnePlus 11 passa al TENAA: non c'è il taglio da 128 GB La settimana scorsa il TENAA avrebbe certificato il Galaxy S23 Ultra per la vendita in Cina. Il documento dell'ente aveva confermato molti aspetti su cui i rumor avevano già scritto lasciando però anc ...Dopo il lancio di ben quattro modelli, la serie 10 è pronta ad arricchirsi con un nuovo dispositivo. Questa volta si scenderà di prezzo con Realme 10s, il piccolo della famiglia: andiamo a scoprire tu ...