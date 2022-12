GF Vip | Dayane Mello contro Dana Saber | «Facesse il suo percorso senza nominarmi»

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 22 dicembre 2022)è entrata nella casa del Grande Fratello Vip nel corso della scorsa puntata e si è fatta subito notare. Infatti, la ragazza ha subito dichiarato davanti a milioni di telespettatori di aver avuto un passato con Antonino Spinalbese, con l'uomo che però ha detto invece di non conoscerla. A schierarsidi lei c'è anche, ex protagonista del GF Vip 5 ed ex conduttrice di Pupa Party. La brasiliana, che lo scorso luglio era stata avvistata in giro per Milano insieme ae Soleil Sorge, scambiandosi un bacio passionale proprio con la modella italo-marocchina che aveva destato molto scalpore, si è mostrata risentita per alcune sue dichiarazioni.si scaglia...