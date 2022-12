Due morti in casa nel Modenese | ipotesi omicidio - suicidio

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Due persone sono state trovate morte in tarda mattinata in una villetta a Serramazzoni , sull'Appennino. Uno dei due sarebbe il proprietario della, in via Belvedere, un commerciante ...

Corriere della Sera

persone sono state trovate morte in tarda mattinata in una villetta a Serramazzoni , sull'Appennino modenese. Uno deisarebbe il proprietario della casa, in via Belvedere, un commerciante conosciuto nella zona, sui 70 anni, mentre l'altro sarebbe un uomo più giovane di qualche anno. Sono intervenuti i vigili del ...Un dato certo è che l'ex - genoano Gianluca Signorini e l'ex - Fiorentina Stefano Borgonovo , sono icalciatori più celebriper Sla. La Sclerosi Laterale Amiotrofica, o anche morbo di ... Almeno due morti, rapine e saccheggi: il bilancio tragico dei festeggiamenti per il Mondiale in Argentina Due persone sono state trovate morte in tarda mattinata in una villetta a Serramazzoni, sull'Appennino modenese. Uno dei due sarebbe il proprietario della casa, in via Belvedere, ...Due fidanzati italiani sono stati ritrovati senza vita nella ... Le dichiarazioni della polizia «Un uomo e una donna sono purtroppo morti e un uomo rimane in custodia di polizia in relazione ...