Dayane Mello contro Dana al GF Vip? “Toglietevi il mio cazz* di nome dalla bocca” | cosa è successo

(Di giovedì 22 dicembre 2022)si è scagliataSaber, nonostante la paparazzata di questa estate. L’ex concorrente del Grande Fratello, ha espressamente chiesto di levarsi il suoSaber al GF? Lo sfogo surreale Condividendo uno sfogo su Instagram (che, come di consueto, ha cancellato dopo poco tempo),... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Fanpage.it

si è scagliata contro Dana Saber , nonostante la paparazzata di questa estate. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha espressamente chiesto di levarsi il suo nome dalla bocca. ...La amica disi è convinta che la Incorvaia parlasse di lei alle sue spalle togliendosi il microfono. Naturalmente la sorella di Clizia ha avuto modo di "sconfessare" la new entry in ... Dayane Mello attacca Dana Saber: Ho fatto pulizia tra le mie ... Dayane Mello contro Dana Saber al Grande Fratello Vip: “Toglietevi il mio cazz* di nome dalla bocca”, lo sfogo dell'ex concorrente.Dayane Mello su Instagram ha attaccato Dana Saber andando contro chi la paragona a lei: “Togliete il mio nome dalla vostra bocca, lasciatemi in pace” ...