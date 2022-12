Acquisti on line | l’allerta di Adiconsum | «Attenzione alla truffa del pacco bloccato»

AmbienteAmbienti

Gli Sportelli dell'associazione Codici sono a disposizione dei consumatori per chiarimenti e assistenza in caso di problemi con gli. È possibile fare una segnalazione al numero 06.55.71.Guida sicura per glion1. Utilizzare software e browser completi ed aggiornati. Potrà sembrare banale, ma il primo passo per acquistare in sicurezza è avere sempre un buon antivirus ... Acquisti online, attenzione ai “trabocchetti” della rete L’associazione Codici condivide e rilancia i consigli della Polizia Postale per acquistare online i regali di Natale in totale sicurezza. In questi giorni in cui lo shopping diventa frenetico perché ...Crimini informatici. Adiconsum Bergamo: «È uno dei raggiri che stanno caratterizzando questo Natale: email e sms segnalano una consegna bloccata e chiedono di cliccare per scegliere l’orario, ma è phi ...