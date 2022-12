Una SPAL tutta cuore fa suo il derby contro il Parma

(Di mercoledì 21 dicembre 2022)0-1 Rete: 19? Rabbi: Chichizola, Osorio (55? Oosterwolde), Balogh, Estevez (73? Zagaritis), Vazquez, Tutino (55? Bonny), Delprato (78? Coulibaly), Bernabè, Juric (55? Sohm), Valenti, Man. A disposizione: Santurro, Corvi, Romagnoli, Hainaut, Circati, Zagaritis, Buayi-Kiala. All. Pecchia: Alfonso, Peda (79? Varnier), Meccariello, Dalle Mura, Dickmann (79? Fiordaliso), Esposito, Murgia, Celia (31? Tripaldelli), Valzania, Maistro (59? Rauti), Rabbi (59? La Mantia). A disposizione: Thiam, Proia, Zanellato, Zuculini, Arena, Prati, Tunjov. All. De Rossi Arbitro: Luca Massimi di Termoli Assistenti: Vito Mastrodonato di Molfetta – Mattia Scarpa di Reggio Emilia Quarto Ufficiale: Daniele Paterna di Teramo VAR – AVAR: Aleandro di Paolo di Avezzano – Rodolfo Di Ruolo di Castellammare di Stabia Note: ...

LoSpallino.com

...00 Benevento - Perugia 15:00 Cagliari - Cosenza 15:00 Como - Cittadella 15:00- Pisa 15:00 ... Zola: "Siamo tutti con lui" Italiano massacrato a Londra: infoto il sospettato per l'aggressione a ...... sulle panchine rispettivamente die Benevento. Spazio anche ai ritorni, come quello di D'... Viali è subentrato a Dionigi sulla panchina del Cosenza ma ha vinto solovolta (contro il Palermo) ... Sembra proprio ci sia una trattativa tra la SPAL e lo Spezia per ... "Infortuni e squalifiche: Spal-Pisa è un rebus", titola il Resto del Carlino. Diversi i dubbi da sciogliere per.Il centrocampista 22enne, a Ferrara dal 2020, è pronto al grande salto in Serie A a gennaio: ad attenderlo c'è lo Spezia.