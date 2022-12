(Di mercoledì 21 dicembre 2022) AGI - I poliziotti della Squadra Mobile hanno notificato un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di un agente del commissariato di Primavalle accusato di aver aggredito e picchiato Hasib Omerovic, il 36enne precipitato il 25 luglio scorso dalla sua abitazione nel corso di una perquisizione delle forze dell'ordine. Nei suoi confronti l'accusa è di tortura. Ilè anche accusato di falso ideologico commesso da Pubblico Ufficiale in atti pubblici.

AGI - Agenzia Italia

Un agente di del commissariato di , a , èraggiunto da una ordinanza di misura cautelare di arresti domiciliari per l'accusa di per la ... Caso Omerovic,arrestato La misura è stata ...Un agente della polizia didel distretto Primavalle èarrestato oggi dagli agenti della Squadra mobile di Roma perché ritenuto gravemente indiziato ... Ilè anche accusato di falso ... Un poliziotto è stato arrestato dopo la morte di Omerovic a Roma Un agente della polizia di Stato del distretto Primavalle è stato arrestato oggi dagli agenti della Squadra mobile di Roma perché ...Svolta nella vicenda Hasib Omerovic, il 36enne che il 25 luglio era precipitato dalla finestra della sua stanza, a Roma, in zona Primavalle, nel corso di una perquisizione. Un poliziotto, tra i quattr ...