Tennis | Wta Venus Williams in campo a Auckland e agli Australian Open

Venus Williams, 42 anni, ha accettato l'invito a giocare nei tabelloni principali dell'Australian Open e del torneo WTA di Auckland. L'ex numero 1 del mondo ha giocato raramente negli ultimi anni, tanto da scendere nella classifica in singolare sino al 1.007esimo posto. La sette volte campionessa Slam, la cui ultima apparizione in campo è stata agli US Open di settembre, in doppio con la sorella Serena, sarà protagonista del singolare ad Auckland.