Tajani | Ue stella polare dell' Italia

Agenzia ANSA

... unapolare, per la nostra politica interna ed estera". Così il ministro degli Esteri, Antonio, nel suo intervento alla sessione di apertura della XV Conferenza delle Ambasciatrici e ......unapolare per le nostre scelte politiche. Rappresenta il nostro futuro e la migliore opportunità per tutelare i cittadini italiani". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonioalla ... Tajani agli ambasciatori, 'l'Ue stella polare dell'Italia' - Ultima Ora Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a tutto campo durante la XV Conferenza delle Ambasciatrici e degli Ambasciatori d’Italia alla ...(Adnkronos) – “Tanti anni nelle istituzioni europee mi spingono a considerare l’Europa un punto di riferimento, una stella polare, per la nostra politica interna ed estera”. Così il ministro degli Est ...