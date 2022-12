Tajani | la scala della Farnesina sarà dedicata a Luca Attanasio

Agenzia askanews

Il ministro degli Esteri Antonioha annunciato oggi, alla XV Conferenza degli ambasciatori d'Italia nel mondo che ladella Farnesina sara' dedicata a Luca Attanasio, l'ambasciatore morto mentre era in missione in Congo. '...... mentre era in missione in Congo": così il ministro degli Esteri Antonioha annunciato, alla XV Conferenza degli ambasciatori d'Italia nel mondo, che ladella Farnesina sarà dedicata a ... Tajani: scala della Farnesina sarà dedicata ad Attanasio Roma, 21 dic. (askanews) - "Un ambasciatore che ha dato la vita per la patria. Con il sindaco Gualtieri intitoleremo la scala del Palazzo ...Roma, 21 dic. (askanews) - "L'altro fronte sul quale il governo si impegnerà in modo particolare, per tornare ad avere un ruolo da protagonisti, ...