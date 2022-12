Stop cellulari in classe | Crepet | “Dove sono le sanzioni? Così sono solo buone intenzioni”

Agenzia ANSA

...c ontenente le indicazioni sull'utilizzo dei telefonie di analoghi dispositivi elettronici nelle classi Digital detox: i suggerimenti utili per disintossicarsi dallo smartphone X...Leggi Anche Scuola, Valditara annuncia: 'aiin classe'. Ma in realtà non cambia nulla Se Valditara oggi ricicla, meglio ricircola, la circolare Fioroni, senza cambiare nulla, ossia ... La circolare del ministero: 'Stop ai cellulari in classe' Il ministro dell'Istruzione Valditara non vuole che gli studenti si distraggano con i cellulari in classe e pertanto invia una circolare alle scuole per vietarne l'uso. Nessuna sanzione al momento, ma ...«Distrarsi con i cellulari non permette di seguire le lezioni in modo proficuo ed è inoltre una mancanza di rispetto verso la figura del docente» ...