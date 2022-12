Smart working | proroga fino al 31 marzo ma solo per i lavoratori fragili Non citati i genitori dei figli under 14

ilmessaggero.it

Grande assente, almeno nelle prime bozze del Decreto Milleproroghe 2023 che dovrà trovare approvazione in Consiglio dei Ministri, è l' estensione delloper i lavoratori e le lavoratrici ...Il periodo post - pandemico che stiamo vivendo ha avuto un enorme impatto sulle dinamiche lavorative e, in questo contesto, termini come lavoro fluido, smartworking, digitalizzazione, agile... Smart working, proroga fino al 31 marzo ma solo per i lavoratori fragili. Esclusi i genitori dei figli under 1 Sì allo smart working fino 31 marzo, ma solo per i lavoratori fragili. Potranno lavorare da casa, sia nel pubblico che nel privato, fino al 31 marzo, anche esercitando - se necessario ...Nel 2020 le famiglie hanno speso complessivamente 36 miliardi di euro per i consumi energetici dell'abitazione in cui vivono, con una spesa media annua di 1.411 euro (corrispondenti a circa 118 euro a ...