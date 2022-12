Roberta Ragusa | l’ultima decisione sull’ex marito Antonio Logli

TGCOM

La Corte di Appello di Genova ha giudicato inammissibile l'istanza di revisione del processo per il caso di, che è quindi stata respinta. L'assassino della donna rimarrà in carcere., Logli resta in carcere: respinta la revisione del caso Non ci sarà un nuovo processo ad ......pisano detenuto per la condanna in via definitiva a 20 anni per omicidio volontario e distruzione di cadavere dopo essere stato riconosciuto colpevole del delitto della moglie, ... Roberta Ragusa, revisione respinta: Logli resta in carcere Niente revisione del processo per Antonio Logli, accusato dell’omicidio di Roberta Ragusa. Dunque, non ci sarà un nuovo procedimento per l’elettricista di Pisa condannato in via definitiva a 20 anni ...La Corte di Appello di Genova respinge l'istanza di revisione del processo presentato lo scorso 5 dicembre dalla difesa dell'uomo. Preannunciato il ricorso in Cassazione ...