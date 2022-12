Oggi Fiorentina Lugano | Castrovilli torna tra i convocati di Italiano

Fiorentina.it

Gaetano Castrovilli, centrocampista della, è tornato nell'elenco dei convocati di Vincenzo Italiano per la sfida con il Lugano Gaetano Castrovilli, centrocampista della, è tornato nell'elenco dei convocati di Vincenzo Italiano per la sfida con il Lugano dopo l'infortunio rimediato lo scorso aprile. Ecco l'elenco completo. Portieri: Gollini, Terracciano, ...... al termine di Empoli -. Ora, per l'uomo è arrivata la condanna a un anno e mezzo di ..., quando leggo gli attacchi, rido, un anno fa piangevo. Non ho dormito per tre giorni. Spero che ... Fiorentina, il programma di oggi: alle 18 arriva il Lugano Nell'edizione odierna, la Nazione torna sull'approvazione del Decreto Salvacalcio. Una vittoria di Claudio Lotito per l'ammortamento dei costi per le società sportive: ...Sesto e penultimo impegno del pre-campionato invernale per la Fiorentina: quest'oggi i viola sfideranno il Lugano in un'amichevole che si disputerà al Franchi alle ore 18. La ...