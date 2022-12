Nuovi proprietari per ‘il tempio del basket’ casertano

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiFinito all’asta per il fallimento della società che ne deteneva la proprietà, e dopo ben 17 sedute andate deserte che ne hanno fatto crollare il prezzo d’acquisto, il Palamaggiò, “” del basketsituato a Castel Morrone (pochi chilometri dal capoluogo), testimone del primo storico scudetto vinto da una squadra del Sud – la Juvecaserta, allora Phonola Caserta, nel 1991 – ma anche di importanti concerti (vi hanno suonato Bruce Springsteen e Bob Dylan), ha finalmente deie si avvia verso una nuova reale prospettiva di vita, con una riqualificazione degli spazi interni ed esterni e il ritorno entro il 2023 del basket e degli eventi musicali e non (anche concorsi, manifestazioni pubbliche, meeting). Nuovaa è la MC Investiment, che sta ...

Social Media Soccer

Da allora, iiniziarono un complesso processo finalizzato alla rinascita del team, da qualche stagione ormai in piena crisi di risultati. Una delle prime mosse fu la nomina a team ......non sono ancora comunali e si sta trattando con i vari. Il terzo intervento sarà in via Margherita di Savoia con la realizzazione di 15 posti auto". SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA -... Michael B. Jordan tra i nuovi proprietari del Bournemouth Finito all'asta per il fallimento della società che ne deteneva la proprietà, e dopo ben 17 sedute andate deserte che ne hanno fatto crollare il prezzo d'acquisto, il Palamaggiò, "tempio" del basket c ...Il sindaco punta sulle scuole finanziate dal Pnrr da costruire a Villachiaviche, San Vittore e Osservanza. Quest’anno rimasti fuori 143 bimbi ...