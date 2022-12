Marko | AlphaTauri | così non va

FormulaPassion.it

Il 2022 diè stato deludente e ha registrato un arretramento per la squadra di Faenza controllata da Red Bull Racing. Helmutnon ha nascosto l'insoddisfazione per i risultati e, in ...A questo punto Red Bull e, i team di cui i nipponici erano fornitori, hanno dovuto ... Helmut, intervistato dal sito tedesco Auto Motor und Sport , ha cercato di spiegare l'intricata ... Prima guida AlphaTauri, botta e risposta Marko-Tsunoda I risultati ottenuti dal team non soddisfano Marko, che esclude però scenari di cessione della squadra. Red Bull Racing conferma la stabilità anche con Mintzlaff ...Il campione del mondo di kart Enzo Tarnvanichkul ha smentito l'immagine di un manager spietato con i suoi piloti, definendolo un personaggio 'stimolante' ...