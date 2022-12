Lazio | Conte alla canna del gas | per la Regione spuntano i nomi di Ilaria Cucchi e Pecoraro Scanio

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Andare da soli sì, ma con quale candidato? All’indomani dell’ufficializzazione della candidatura di Francesco Rocca per il centrodestra evigilia della presentazione del comitato elettorale del candidato di centrosinistra, Alessio D’Amato, annunciata per domani, Giuseppeancora annasparicerca di un nome che consenta la corsa in solitaria del M5S. Una partita che si inserisce anche nella cornice del futuro del centrosinistra nazionale, con il Pd sempre alle prese con lo psicodramma congressuale sul campo largo, e delle regionali in Lombardia, dove il leader M5S dà segnali poco rassicuranti a Pierfrancesco Majorino, sostenendo che se col centrosinistra «abbiamo trovato la quadra sul programma, ora discutiamo il nome del candidato presidente». Insomma, ...

Il Tempo

Pretende i giocatori, i fuoriclasse, i talenti più costosi, un po' come fecequando lasciò il ... Empoli, Lecce, Inter, Verona erientrando in corsa per la Champions e aprendo anche le ...Mancano meno di due mesi al rinnovo dei Consigli regionali di Lombardia e, cioè delle due più importanti regioni italiane e vorrei fare un appello a Giuseppeche ritengo il rifondatore del Movimento 5stelle. In passato ho votato il Movimento in diverse occasioni ... Conte vuole candidare Pecoraro Scanio governatore del Lazio. E nel M5S scoppia la rivolta Tanti nel centrosinistra lo sperano, ma Conte per ora ha scelto un’operazione ‘’barricadera’’. Sulla base degli ultimi dati elettorali un abisso separa Pd-Terzo polo dal destra-centro ...Sarà corsa a tre per la Regione Lazio: da una parte Alessio D’Amato, sostenuto dal Pd e da un pezzo di centrosinistra. Dall’altra ...