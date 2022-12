La Fifa cambia le regole sui test di genere | Banda andrà al Mondiale femminile 2023

AreaNapoli.it

A breve verranno adottate, da parte della, una serie di nuove norme, cosa peraltro che stanno facendo anche le federazioni di altre discipline sportive'. BOMBER Via libera, pur se solo ...Prende due gol all'esordio, contro la formidabile Arabia Saudita di Renard, poicapigliatura ... Shaun Botterill -Quel che non sai su Dibu Infine, c'è un lato diverso di Dibu Martínez . Lui ... Ranking FIFA, cambia la classifica. L'Argentina non è prima nonostante il Mondiale “Ma ora la Fifa sta rivedendo il regolamento sull’idoneità — ha detto Sarai Bareman, responsabile della divisione femminile della Federcalcio mondiale in un’intervista a Bbc Sport Africa — e non ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...