Il cavaliere oscuro | Michael Caine | Il Joker di Heath Ledger mi ha spaventato tanto da scordare le battute

(Di mercoledì 21 dicembre 2022)ha capito che ildisarebbe stato il protagonista de Ilquando il suolo ha terrorizzato al punto di fargli dimenticare le sue. La performance dinei panni delresterà negli annali della storia del cinema. Ne è convinto anche, co-star de Il, il quale ha rivelato di essere statodaldida dimenticare le sue. In un'intervista con Live About,...

Movieplayer

... Dylan Arnold (serie Halloween), David Krumholtz (La ballata di Buster Scruggs), Alden Ehrenreich (Solo: A Star Wars Story) e Matthew Modine (IlIl ritorno). Ricordiamo che i film ..."Sogno di diventare attore da quando ho visto Heath Ledger in Dark Knight - Il. Ma preferisco raccontare gli esseri umani nella loro vulnerabilità". La parola chiave e la sua cifra: ... Il cavaliere oscuro, Michael Caine: "Il Joker di Heath Ledger mi ha ... Michael Caine ha capito che il Joker di Heath Ledger sarebbe stato il protagonista de Il cavaliere oscuro quando il suo Joker lo ha terrorizzato al punto di fargli dimenticare le sue battute.Universal Pictures presenta il primo trailer per Oppenheimer, il nuovo, attesissimo film di Christopher Nolan. Un thriller storico girato in IMAX che porterà il pubblico all'interno di una storia para ...